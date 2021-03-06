В Києві п'яний водій влаштував правоохоронцям "шоу"
Про це повідомляє "Київ зараз".
Після зупинки порушника попросили вийти з машини, але п'яний чоловік ледь стояв на ногах.
Він послухався поліцейських і здав експрес-тест на алкогольне сп'яніння.
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Представники муніципальної варти, що знімали подію на камеру, жартома припустили, що після такої проби може драгер почервоніти.
"А драгер зараз в роздумі і шоці, здається. Він знизу почервонів, дивись. Дивись, ще думає", - жартували поліцейські.
Поліцейські зафіксували 2,29 проміле, тобто була перевищена норма більш ніж в 11 разів.
Відео з місця подій можна подивитися тут.
Раніше ми писали, що Київська область потрапила в помаранчеву зону карантину
Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.
У Київській області з 4 березня почав діяти помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Ситуація в регіоні погіршується і незабаром, можливо, доведеться ввести посилені карантинні обмеження.
У столиці за минулу добу, 4 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.