До Києва прийдуть морози-синоптики дали прогноз
Про це повідомив Укргідрометцентр.
У вівторок, 9 березня в Києві триматиметься мороз і вночі, і вдень. Температура повітря вночі складе від - 4 до 6 градусів морозу, вдень термометра не підніметься вище 0.
У вівторок, 10 березня посилиться нічне похолодання, вночі буде від - 7 до - 9 градусів морозу, а вдень очікують потепління до 2 градусів тепла.
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Раніше ми писали, Київська область б'є антирекорди
За минулий тиждень у столиці лабораторно підтвердили майже 15 тисяч хворих на грип та ГРВІ.
Хвороби "атакували" 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей. При цьому найбільша кількість неповнолітніх пацієнтів є школярами.
"Минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих. З них: 8,5 тисячі дорослих і понад 6 тисяч дітей. Більше 60% хворих дітей-шкільного віку", - повідомили в мерії.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.