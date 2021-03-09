У Києві за добу підтвердилось ще дві сотні нових випадків коронавірусу

Як передає Politeka, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Так, за даними Кличка, протягом минулої доби, 8 березня, у столиці був зафіксований 201 новий випадок захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії у Києві заразились 142 517 людей.

Протягом минулої доби хвороба підтвердилась у 95 жінок, 87 чоловіків і 19 дітей.

Також мер столиці повідомив про 7 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії 2792 киянина померли від ускладнень, викликаних ковідом.

За добу було госпіталізовано 37 пацієнтів з ковідом. За весь час пандемії 96 330 киян подолали коронавірус.

Також Кличко розповів про райони, які стали "лідерами" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (73), Деснянському (37) та в Шевченківському (24)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що за тиждень кількість "помаранчевих" областей збільшилася з семи до дев'яти. Сюди потрапили Київська, Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. Також "помаранчевий" рівень карантину ввели в Києві.

Нагадаємо, нове посилення карантину, Укрзалізниця попередила про термінові зміни: куди тепер не дістатися.

Як повідомляла Politeka, ситуація з ковидом загострюється: школярів переводять на дистанційне навчання, названа дата.

Також Politeka писала, що в Україні почали активно вакцинуватися від вірусу, свіжі дані: "сотні медпрацівників..."