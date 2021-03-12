У Києві за добу коронавірус підтвердився ще у майже 900 людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, у Києві протягом минулої доби, 11 березня, було підтвердєжено 896 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії у столиці захворіло 144 910 людей.

Протягом минулої доби вірус підтвердився у 505 жінок, 350 чоловіків і 41 дитини.

Також відомо, що протягом доби у столиці було підтверджено 23 летальних випадки від вірусу. Загалом від початку пандемії вірус забрав життя 2857 киян.

Протягом минулої доби 129 пацієнтів госпіталізували з коронавірусом, а 428 людей одужали після хвороби.

Також Кличко назвав три района, які стали "лідерами" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (188), Печерському (94) та Дарницькому (91)", - йдеться в повідомленні.

За даними мера, на сьогодніщній день в лікарнях столиці спостерігається найбільша кількість хворих на коронавірус від початку пандемії.

"Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2548 хворих на коронавірус. Із них 14 дітей. 1689 пацієнтів - у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

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