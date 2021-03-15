У Києві станцію метро "Васильківську" початково планували не такою, як вона виглядає сьогодні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 44.ua.

Як відомо, станцію метро "Васильківську" в українській столиці відкрили через 5 років після початку будівництва, 15 грудня 2010 року. При цьому під час проектування вона виглядала зовсім інакше.

На станції немає колон і пілонів, а довжина платформи становить 103,8 метрів, ширина - 11 метрів. Для її облицювання використовували бежевий мармур.

"Васильківську" почали будувати ще 16 років тому, у 2005 році, а відкрили її, як і інші станції черги, 15 грудня 2010 року. Архітекторами були Валерій Гнєвишев, Тамара Целіковська, Олексій Нашивочников, Євген Плащенко. Саме над "Васильківською" працював ще й Юрій Кравченко.

Станція облицьована довговічними матеріалами, а також водоемульсійною фарбою. Освітлення зроблено у вигляді ліхтарних стовпів, тому довга платформа може нагадувати пішохідний проспект.

Слід зазначити, що в реальному житті станція чомусь змінилася до невпізнання.

"Васильківська" має одну назву. Інших або проєктних варіантів представлено не було. Станція розташована на Васильківській вулиці, що веде до міста Васильків Київської області, яке, у свою чергу, отримало таку назву на честь сина Юрія Долгорукого Василька.

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