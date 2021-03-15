У Києві протягом доби підтвердилось понад 300 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
Так, за добу у столиці було підтверджено 313 нових випадків захворювання на коронавіруса, а загалом за весь час пандемії коронавірусом захворіли 146 711 киян.
За минулу добу, 14 березня, у Києві хвороба підтвердилась у 169 жінок, 127 чоловіків і 17 дітей.
Також відомо про 20 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ковіду померли 2917 киян.
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За даними Кличка, 14 березня 41 пацієнта госпіталізували з ковідом.
Також він повідомив, що 816 жителів столиці подолали коронавірус, а загалом від ковіду вилікувались 99 181 киян.
Кличко назвав три района столиці, де зафіксовано найбільше нових випадків зараження.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (93), Деснянському (67) та в Святошинському (29)", - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що вчора, 14 березня, Кличко повідомляв про 439 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці. Таким чином, добовий приріст знизився більш ніж на 100 випадків.
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