У Києві протягом минулої доби підтвердилась ще майже тисяча нових випадків захворювання на коронавірус

Як передає Politeka, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Так, у Києві було підтверджено 999 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії ковід підтвердився у 147 710 киян.

Зокрема, за добу захворіли 560 жінок, 380 чоловіків та 59 дітей.

Також Кличко повідомив про 19 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних ковідом, померли 2936 жителів столиці.

За даними Кличка, протягом минулої доби, 15 березня, 100 пацієнтів у Києві були госпіталізовані з коронавірусом.

Також він розповів, що 408 жителів столиці подолали коронавірус, а загалом за весь час пандемії одужати вдалося 99 589 киянам.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (205), а також у Дніпровському (186) та Деснянському (131).

Слід зазначити, що добовий приріст хворих у столиці різко збільшився. Так, 14 березня у Києві хвороба підтвердилась у 313 людей: 169 жінок, 127 чоловіків і 17 дітей.

Нагадаємо, карантин різко посилили, кого торкнуться нові правила і що під забороною: "працюватимуть тільки..."

Як повідомляла Politeka, київські школи та дитсадки масово переводять на дистанційку, ситуація погіршується: статистика

Також Politeka писала, що вірус забирає життя українців, кисневі апарати не рятують: "цілий шкільний клас..."