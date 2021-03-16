У Києві почала зростати кількість хворих на грип та ГРВІ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що у столиці за 10-й тиждень 2021 року зареєстровано 18 269 хворих на грип та ГРВІ. Загалом, за його словами, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижче базової лінії на 17,8%. Станом на сьогоднішній день показник захворюваності становить 615,7.

Поворозник розповів, що загалом, у порівнянні з минулим тижнем, у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 2,8%. Однак він зазначив, що це зростання відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 6 547 (зниження на 6,5%), дорослих – 11 722 особи (зростання на 8,9%).

"У структурі захворюваності діти становлять 35,8%, а на попередньому тижні – 39,4%. Половина хворих дітей – шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 6,8% – зареєстровано 3271 випадок", - розповів він.

Поворозник додав, що нинішнє зростання захворюваності на грип та ГРВІ – сезонне.

"Тому потрібно берегти себе і своїх рідних. А при перших ознаках хвороби не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікарів", - закликав він.

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