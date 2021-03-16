У Києві винесли вирок чоловіку, який заявив про мінування поштового відділення
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Так, 4 роки за ґратами проведе "мінер" поштового відділення.
Зазначається, що до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом повторного здійснення неправдивого повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259 КК України).
Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовку вибуху у приміщенні одного із поштових відділень у Голосіївському районі столиці.
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За результатами перевірки зазначеного повідомлення, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин у приміщенні виявлено не було.
У ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 41-річний мешканець столиці, який був раніше засуджений за аналогічні злочини.
"Вироком Голосіївського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора, зловмисника визнано винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, вчиненому повторно, та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.