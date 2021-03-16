В українській столиці на тлі погіршення ситуації із коронавірусом можуть посилити карантинні заходи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ LIVE".

Так, за словами мера столиці Віталія Кличка, найближчим часом у Києві можуть запровадити додаткові обмеження.

"Ми зараз розглядаємо деякі обмеження, які можемо запровадити найближчим часом. Це стосуватиметься навчальних закладів, а також можливі інші обмеження. Про всі заходи ми повідомимо якнайшвидше", – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, ситуація у Києві зараз непроста, оскільки активно збільшується кількість госпіталізованих, а через це завантажуються лікарні.

Раніше повідомлялось, що у Києві протягом минулої доби, 15 березня, було підтверджено 999 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії ковід підтвердився у 147 710 киян. Зокрема, за добу захворіли 560 жінок, 380 чоловіків та 59 дітей.

Також Кличко повідомив про 19 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних ковідом, померли 2936 жителів столиці.

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