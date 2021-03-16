У Києві школярі підуть на канікули на два дні раньше

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, київська влада ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня.

При цьому садочки та початкова школа поки що продовжуватимуть працювати в звичному режимі.

"Хочу наголосити, що ситуація справді складна. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці - понад 3500 госпіталізованих пацієнтів. Хворих та з підозрою на коронавірус. Із них 71% людей – в тяжкому стані. Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії", - заявив Кличко.

Він також прогнозує, що вже через декілька днів з такою статистикою ситуація у столичних лікарнях може стати критичною.

"З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу, вже за кілька днів місць у лікарнях не буде… До того ж, досі, попри обіцянки уряду, для киян так і не надали ліжка в закладах Національної академії наук, МОЗу та відомчих лікарнях. А це загалом – більше 11 тисяч ліжок", - додав Кличко.

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