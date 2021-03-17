У Києві знову збільшився добовий приріст хворих на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, протягом минулої доби, 16 березня, в українській столиці був підтверджений 1121 новий випадок зараження коронавірусом.

Зокрема, хвороба підтвердилась у 632 жінок, 406 чоловіків та 83 дітей.

Також мер столиці повідомив про 25 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних ковідом, помер 2961 житель столиці.

Відомо також про 107 госпіталізованих пацієнтів.

За даними Кличка, протягом минулої доби 291 киянин подолав коронавірус, а загалом після ковіду вдалось одужати 99 880 жителям столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (175), Дарницькому (169) та Дніпровському (160)", - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялось, що на тлі погіршення ситуації з коронавірусом київська влада ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня. При цьому садочки та початкова школа поки що продовжуватимуть працювати в звичному режимі.

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