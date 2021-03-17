У Києві знову збільшився добовий приріст хворих на коронавірус
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
Так, протягом минулої доби, 16 березня, в українській столиці був підтверджений 1121 новий випадок зараження коронавірусом.
Зокрема, хвороба підтвердилась у 632 жінок, 406 чоловіків та 83 дітей.
Також мер столиці повідомив про 25 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних ковідом, помер 2961 житель столиці.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
"Холостяк" Михайлюк похвалився дружиною в бікіні і несподівано розповів про свою біду: "Друзі, я втратив..."
"Холостячка" Мішина вперше показала свою дочку, зворушливі кадри: "Солодка моя дівчинка"
"Мама вистрибнула у вікно": батько з сином загинули в пожежі, що виникла через електросамокат
"Як рятувати життя?": головлікар лікарні попередив про майбутній колапс, термінова заява
Відомо також про 107 госпіталізованих пацієнтів.
За даними Кличка, протягом минулої доби 291 киянин подолав коронавірус, а загалом після ковіду вдалось одужати 99 880 жителям столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (175), Дарницькому (169) та Дніпровському (160)", - повідомив Кличко.
Раніше повідомлялось, що на тлі погіршення ситуації з коронавірусом київська влада ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня. При цьому садочки та початкова школа поки що продовжуватимуть працювати в звичному режимі.
Нагадаємо, карантин різко посилили, кого торкнуться нові правила і що під забороною: "працюватимуть тільки..."
Як повідомляла Politeka, київські школи та дитсадки масово переводять на дистанційку, ситуація погіршується: статистика
Також Politeka писала, що вірус забирає життя українців, кисневі апарати не рятують: "цілий шкільний клас..."