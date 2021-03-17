Українська столиця може опинитись у "червоній зоні" карантину - це питання всього декількох днів

Як передає Politeka, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ може потрапити в "червону зону" вже через кілька днів.

Міський голова охарактеризував ситуацію з поширенням коронавірусу в українській столиці як "загрозливу". На тлі цього він вже звернувся до центральних органів влади з проханням розширити карантинні обмеження в "помаранчевій зоні", в якій зараз знаходиться Київ.

"Я був змушений звернутися до уряду щодо розширення переліку протиепідемічних обмежень у помаранчевій зоні. На сьогодні ситуація стає загрозливою, і ми можемо повернутися до локдауну. Я звернувся в МВС, МОЗ, Мінінфраструктури, щоб посилити протиепідемічні заходи", - сказав Кличко.

За його словами, наразі посилення карантину у Києві - це "питання декількох днів - максимум тижня".

Раніше повідомлялось, що на тлі погіршення ситуації з коронавірусом київська влада ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня. При цьому садочки та початкова школа поки що продовжуватимуть працювати в звичному режимі.

Нагадаємо, карантин різко посилили, кого торкнуться нові правила і що під забороною: "працюватимуть тільки..."

Як повідомляла Politeka, київські школи та дитсадки масово переводять на дистанційку, ситуація погіршується: статистика

Також Politeka писала, що вірус забирає життя українців, кисневі апарати не рятують: "цілий шкільний клас..."