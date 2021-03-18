У Києві протягом минулої доби, 17 березня, було підтверджено ще більше тисячі нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Так, протягом минулої доби, у середу, в українській столиці зареєстрували 1 092 випадки коронавирусной хвороби COVID-19.

За даними глави МОЗ, найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксовано в Житомирській (1 398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях та столиці (1092).

Всього станом на 18 березня в Україні зафіксовано 15 053 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 744 дитини і 425 медпрацівників. Також Степанов розповів, що було госпіталізовано 4376 осіб, а від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Україні за добу померло 267 людей.

Глава МОЗ наголосив на важливості дотримання декількох правил під час пандемії.

"Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя", - додав він.

Раніше повідомлялось, що на тлі погіршення ситуації з коронавірусом київська влада ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня. При цьому садочки та початкова школа поки що продовжуватимуть працювати в звичному режимі.

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