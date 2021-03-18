У Києві приватна лабораторія влаштувала бізнес з продажу фейкових довідок про тестування на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, в українській столиці приватна лабораторія продавала довідки із "потрібним результатом" тесту на COVID-19.

Зазначається, що вартість одного сертифікату або довідки становила від 900 до 1800 грн - сума залежала від терміну "виконання".

Встановлено, що до організації схеми були причетні працівники приватної лабораторії та киянин, завданням якого було розповсюдження готових довідок.

"Зловмисники продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі й без фактичного проведення відповідних досліджень. Видавалися сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги", - йдеться в повідомленні.

Крім того, лабораторія займалась також підробкою результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний.

За попередніми даними, всього за місяць, з лютого і по теперішній час, учасникам злочинного угруповання вдалося продати щонайменше 80 фальсифікованих документів та "заробити" на цьому понад 135 тис. грн.

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