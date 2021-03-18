У Києві приватна лабораторія влаштувала бізнес з продажу фейкових довідок про тестування на коронавірус
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, в українській столиці приватна лабораторія продавала довідки із "потрібним результатом" тесту на COVID-19.
Зазначається, що вартість одного сертифікату або довідки становила від 900 до 1800 грн - сума залежала від терміну "виконання".
Встановлено, що до організації схеми були причетні працівники приватної лабораторії та киянин, завданням якого було розповсюдження готових довідок.
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"Зловмисники продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі й без фактичного проведення відповідних досліджень. Видавалися сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги", - йдеться в повідомленні.
Крім того, лабораторія займалась також підробкою результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний.
За попередніми даними, всього за місяць, з лютого і по теперішній час, учасникам злочинного угруповання вдалося продати щонайменше 80 фальсифікованих документів та "заробити" на цьому понад 135 тис. грн.
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