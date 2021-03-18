У Києві приватна лабораторія влаштувала бізнес з продажу фейкових довідок про тестування на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, в українській столиці приватна лабораторія продавала довідки із "потрібним результатом" тесту на COVID-19.

Зазначається, що вартість одного сертифікату або довідки становила від 900 до 1800 грн - сума залежала від терміну "виконання".

Встановлено, що до організації схеми були причетні працівники приватної лабораторії та киянин, завданням якого було розповсюдження готових довідок.

Популярні новини зараз

Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."

Тіна Кароль без трусів жахнула нескромною поведінкою в компанії чоловіка: "Синові буде соромно"

Ульянова з "Холостяка" перевершила Волочкову, розкинувши ноги під пальмами: "Обожнюю твої шпагати"

"Стояв біля труни дитини": під час прощання Машенькою Борисовою стався дивний інцидент

Скандалом обернулася поява "Холостячки" Мішиної на Майстер Шеф, Михайлюку теж дісталося: "Нудить..."
Показати ще

"Зловмисники продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі й без фактичного проведення відповідних досліджень. Видавалися сертифікати для виїзду громадян за кордон, а також довідки, що могли бути використані за місцем вимоги", - йдеться в повідомленні.

Крім того, лабораторія займалась також підробкою результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний.

За попередніми даними, всього за місяць, з лютого і по теперішній час, учасникам злочинного угруповання вдалося продати щонайменше 80 фальсифікованих документів та "заробити" на цьому понад 135 тис. грн.

Нагадаємо, карантин різко посилили, кого торкнуться нові правила і що під забороною: "працюватимуть тільки..."

Як повідомляла Politeka, київські школи та дитсадки масово переводять на дистанційку, ситуація погіршується: статистика

Також Politeka писала, що вірус забирає життя українців, кисневі апарати не рятують: "цілий шкільний клас..."