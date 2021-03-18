У столичних лікарнях вже майже немає місць для пацієнтів з коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на nv.ua.

Так, за інформацією столичних лікарів, ситуація з коронавірусом у Києві істотно погіршилася, і місць в опорних лікарнях вже майже не залишилося.

Зокрема, лікар лабораторії радіоізотопної діагностики Дмитро Левинський розповів, що в Київській міській клінічній лікарні №12 пацієнтів вже почали розміщувати в так званих "чистих зонах". Мова йде про приміщення для медперсоналу і палати, зарезервовані під екстрену медичну допомогу.

"Поздоровляю, панове кияни. Місць в опорних лікарнях не лишилося. В нашій лікарні, наприклад, вже почали класти хворих у чисті зони (для персоналу та резерв під екстренку)", - написав він.

Прокоментувала ситуацію і сімейний лікар Олена Л. з Дарницького району. За її словами, щодня в столичну лікарню на прийом приходять по 50 хворих, і у багатьох підтверджується коронавірус. При цьому вона наголосила, що хвороба стає дедалі складнішою.

"Коронавірус зараз всюди. Хвороба стала більш складною, має важкий перебіг, якщо порівнювати з початком пандемії. Коронавірус дає багато ускладнень, багато киснезалежних пацієнтів", - сказала вона.

За даними лікарки, змінилась і симптоматика коронавірусу. Наприклад, COVID-19 виявили у хворого, який скаржився тільки на нежить.

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