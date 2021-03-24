У Києві чоловік почав трощити вікно своєї квартири та намагався звести рахунки з життям
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.
Так, вчора, 23 березня, столичні патрульні врятували чоловіка, який мало не вистрибнув з вікна. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
"Учора вдень заявниця повідомила поліцейським, що бачить, як громадянин перелазить за огорожу балкона багатоповерхівки, трощить предмети та викидає їх на вулицю з вікна та, ймовірно, хоче стрибнути донизу", - йдеться в повідомленні.
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Інцидент стався на вулиці Борщагівській. На місце негайно прибули патрульні.
"Тієї миті, коли громадянин повис на карнизі балкона, Андрій (патрульний, - ред.) встиг схопити його за руку. У той час Юлія (патрульна, - ред.) допомогла напарнику тримати чоловіка. Спільними зусиллями його затягнули всередину", - йдеться в повідомленні.
Після порятунку чоловіка передали лікарям, які шпиталізували його до медзакладу.
Інцидент було знято на камери патрульних, а також на смартфон очевидців із будинку навпроти.
Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.
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