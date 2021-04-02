У зв'язку з посиленням карантину з 5 по 16 квітня в Києві заборонені планові госпіталізації в державних і комунальних медичних установах

Заборона не поширюється на випадки надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, онкохворим, також госпіталізації проводитимуть у разі загрози життю. Про це йдеться в протоколі постійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Забороняється проведення державними та комунальними закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім: надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим; надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями; надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах; проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відстрочки) існує значний ризик для життя або здоров'я людей", - йдеться в рішенні комісії.

Також забороняється проведення планових заходів щодо госпіталізації закладами охорони здоров'я національного рівня, крім надання планової високоспеціалізованої медичної допомоги за життєвими показаннями, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить суворі обмеження через зростання захворюваності та смертності від коронавірусу. У столиці закривають школи та садочки. Горрожан повинні відправити на віддалену роботу або у відпустки.

Весь громадський транспорт - і наземний, і метро-працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури".

Заклади громадського харчування працюватимуть працювати тільки на винос або доставку. Також з 1 квітня припиняється робота продуктових ярмарків.

Зазначимо, станом на ранок 2 квітня в Києві, згідно з даними РНБО, зафіксовано 1 164 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 14 випадків більше, ніж 1 квітня (1 150 випадків коронавірусу).

Всього в столиці підтверджено 164605 випадків-19.

Нагадаємо, локдаун з 5 квітня: стало відомо, як роздобути спецпропуск для громадського транспорту.

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