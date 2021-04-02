Киянам розповіли про процедуру отримання спеціальних перепусток для користування громадським транспортом під час локдауну
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, столична влада оприлюднила Порядок видачі спецперепусток на проїзд у громадському транспорті на період з 5 до 16 квітня.
Зокрема, зазначається, що спецперепустки будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій у столиці рекомендовано перевести працівників на дистанційний режим роботи.
Щоб отримати спецперепустки, керівники підприємств та організацій мають надіслати лист, адресований директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
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В цьому листі треба вказати наступне:
- назву підприємства,
- обґрунтування необхідності отримання спецперепусток, а також їхню кількість з вказанням штатної чисельності працівників,
- реквізити підприємства із зазначенням місця його розташування (адреси та району Києва),
- контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номера телефону.
У КМДА наголосили, що кількість спецперепусток обмежена, і заяви від окремих осіб не приймаються.
Також столична влада нагадала, що перепустка не є підставою для безкоштовного проїзду - оплата здійснюється на загальних підставах.
Нагадаємо, локдаун з 5 квітня: стало відомо, як роздобути спецпропуск для громадського транспорту.
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