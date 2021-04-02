Киянам розповіли про процедуру отримання спеціальних перепусток для користування громадським транспортом під час локдауну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, столична влада оприлюднила Порядок видачі спецперепусток на проїзд у громадському транспорті на період з 5 до 16 квітня.

Зокрема, зазначається, що спецперепустки будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій у столиці рекомендовано перевести працівників на дистанційний режим роботи.

Щоб отримати спецперепустки, керівники підприємств та організацій мають надіслати лист, адресований директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

В цьому листі треба вказати наступне:

назву підприємства,

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток, а також їхню кількість з вказанням штатної чисельності працівників,

реквізити підприємства із зазначенням місця його розташування (адреси та району Києва),

контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номера телефону.

У КМДА наголосили, що кількість спецперепусток обмежена, і заяви від окремих осіб не приймаються.

Також столична влада нагадала, що перепустка не є підставою для безкоштовного проїзду - оплата здійснюється на загальних підставах.

Нагадаємо, локдаун з 5 квітня: стало відомо, як роздобути спецпропуск для громадського транспорту.

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