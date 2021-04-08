У Києві біля жітлових будинків виявили небезпечну знахідку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ без цензури".

Так, біля столичних багатоповерхівок на проспекті Правди було знайдено авіаційну бомбу вагою 500 кг, а також реактивний снаряд. Зазначається, що небезпечну знахідку вивезли на полігон, щоб утилізувати.

"Біля житлових будинків по проспекту Правди знайшли 500-кілограмову авіаційну бомбу та реактивний снаряд 88 калібру. Бомба була завантажена на спеціальний засіб пересування і вивезена на полігон для подальшого знищення", - йдеться в повідомленні.

Про походження знайдених бомби і снаряду наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялось, що в Дагестані у школі під час уроку стався вибух гранати. Педагог вчив дітей розбирати гранату, але в останній момент зрозумів, що вона не навчальна. Пристрій вибухнув. Зрозумівши, що вибуху не уникнути, вчитель затиснув снаряд в кулак, притиснув до живота і відвернувся від учнів. На правій руці з пальців залишився тільки мізинець. Діти не постраждали. Одні з учнів не розгубився, і надав вчителю першу допомогу - зняв з пояса ремінь і перев'язав руку, зупинивши кровотечу.

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