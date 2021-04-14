Жорсткий карантин і транспортний локдаун у Києві продовжили до 30 квітня

Про це передають у мерії Києва.

Нагадаємо, що Київ потрапив у "червону" зону ще 20 березня і тоді на час локдауну ввели такі заборони:

Заборона на роботу закладів культури, ТРЦ закриті частково (працюють тільки продуктові магазини, аптеки, Зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії), заборонено проведення всіх масових заходів, заборонена робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, заклади громадського харчування - можуть працювати навинос, школи працюють дистанційно, садки не працюють.

Приватний бізнес, всі підприємства та організації бюджетної сфери, повинні працювати дистанційно - виняток - підприємства критичної інфраструктури.

Раніше ми писали про те, що Кабмін вніс важливі зміни до постанови Про карантин і введення обмежувальних протиепідемічних заходів.

Так, Уряд затвердив перелік видів економічної діяльності, за яким ФОПи і наймані працівники з "червоних" зон карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги в розмірі 8000 гривень.

З наступного тижня дані категорії громадян, зареєструвавшись в "Дії", можуть подавати заявку, щоб отримати державну допомогу.

Нагадаємо, локдаун в Україні: Степанов назвав області, де можуть послабити карантин.

Як повідомляла Politeka, у Києві через локдауну змінили графік руху поїздів метро: як працюватиме транспорт.

Також Politeka писала, що локдаун призвів до надзвичайного подорожчання цін на проїзд: почався переполох і перевірки.