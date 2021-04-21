У Києві на одній зі станцій метро обвалилася стеля переходу

Як передає Politeka.net, кадри з місця НП опублікували в Telegram-каналі "Kyiv LIVE".

"У переході на станції метро "Оболонь" обвалилася стеля. Начебто без постраждалих. Поки невідомо, чи перекриють перехід для ремонту", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому кадрі видно, що зі стелі відпав значний шматок бетонної конструкції.

Раньше у мережі з'явилися фото, які свідчать про те, що перехід зі станції метро "Святошин", який відкрили після реконструкції в 2020 році, зараз знову потребує ремонту.

На фотографіях можна побачити, що облицювання стелі переходу частково обвалилася, видно плями від вологи, а тактильна плитка на підлозі почала відвалюватися.

Нагадаємо, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.





