У Києві на одній зі станцій метро обвалилася стеля переходу
Як передає Politeka.net, кадри з місця НП опублікували в Telegram-каналі "Kyiv LIVE".
"У переході на станції метро "Оболонь" обвалилася стеля. Начебто без постраждалих. Поки невідомо, чи перекриють перехід для ремонту", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому кадрі видно, що зі стелі відпав значний шматок бетонної конструкції.
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Раньше у мережі з'явилися фото, які свідчать про те, що перехід зі станції метро "Святошин", який відкрили після реконструкції в 2020 році, зараз знову потребує ремонту.
На фотографіях можна побачити, що облицювання стелі переходу частково обвалилася, видно плями від вологи, а тактильна плитка на підлозі почала відвалюватися.
Нагадаємо, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.