У Києві чоловік під виглядом кур'єра обманює людей
Як передає Politeka.net, фото шахрая і подробиці повідомили на Telegram-каналі "Київ без цензури".
За попередньою інформацією псевдо-кур'єр орудує біля парку Перемоги, але періодично змінює місця "роботи".
"Розповідає свою історію" мовляв привіз доставку, виходжу, а великий вкрали, допоможіть додому доїхати, готівки і карток з собою немає". Люди вірять - гроші дають. І так кожен день, точки іноді змінює", - йдеться в повідомленні.
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