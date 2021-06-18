В планах на реконструкцію Київських парків в пріоритеті є парк імені Максима Рильського «Голосіївський». Про це розповів Генеральний директор «Київзеленбуду» Олексій Король в програмі блогера Катерини Павлової «in kyiv» на Youtube.

«Реконструкція Голосіївського парку - це реальний проєкт, який має стати окрасою всього Києва. Там є Голосіївський ліс, який є частиною національного природного парку Голосіївський, це дійсно красивий парк з озерами, але ці озера мають бути вичищені. А фішкою Голосіївського парку має стати можливість людей мандрувати поміж всього заповідника», - підкреслив він.

Король розповів, що там мають бути тільки піші прогулянки без екстремальних мотоциклів, самокатів й велосипедів, це мають бути максимально тихі прогулянки серед природи. Тому у наших планах, поділився він, є бажання застосувати там гвинтові сваї без бетонування і це є принципові речі, щоб без бетону та асфальту прокласти прохід людей до найвіддаленіших природних місць.

«У Голосіївському парку мають бути максимально вичищені всі озера та зроблені оглядові майданчики. Звичайно, що мають там бути й тематичні цікавості, наприклад, цього року ми запланували в першій частині збудувати надсучасний дитячий майданчик і побудувати пан-трек. Пан-трек - це велика територія, яка призначена для сучасного заняття велоспортом, скейтами та самокатами, це те що на разі є модним та захоплює підлітків», - акцентував він.

Король вважає, що змінюється сучасне життя й з ним змінюються захоплення молоді, тому сучасні парки мають бути облаштовані відповідно до сучасних тенденцій.

«Щоб людина або підліток могли прийти в облаштований парк та займатися на свіжому повітрі тим, що їм до вподоби», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Попенка, що всі кошти від реклами йдуть в місцевий бюджет.

Також раніше Головко розповідав, що треба озеленити набережну, тому що навіть та набережна, яка була років 50 назад - там все одно було більше дерев, ніж зараз.