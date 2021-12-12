У центрі Києва поблизу Бессарабської площі несподівано почав провалюватися асфальт, представникам преси довелося телефонувати у поліцію та викликати аварійну службу.

Як пише Politeka.net, у центрі столиці України сьогодні, 12 грудня, сталася надзвичайна, відео опублікували на офіційній сторінці "Реальний Київ|Новини" та "Київ Оперативний" у Telegram.

Так, на бульварі Шевченка поблизу Бессарабського ринку неочікувано почав провалюватися асфальт. Спершу машинам вдавалося об’їжджати яму, яка поступово утворювалася на дорозі.

Але згодом посеред проїжджої частини утворилася велике провалля, яке поступово почало наповнюватися водою. Журналісти обгородили місце підручними засобами та викликали аварійну службу.

Зараз рух по бульвару Шевченка в сторону вулиці Хрещатик перегодили. Маршрути громадського транспорту також змінили через НП.

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