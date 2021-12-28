Так, аварія сталася на проспекті Лобановського, як рухатися в бік Севастопольської площі. Про це повідомляє ресурс "Києв. Оперативний".
На кадрах видно дві розбиті іномарки, у яких розтрощені передні та бокові частини. Уламки розкидані по всій дорозі.
Відзначається, що аварія зайняла всі смуги.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
"Нелюди": з'ясувалися обставини трагедії з відомим лікарем, тіло якого знайшли під Києвом
Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук зізналася, за що цінує чоловіка-мільйонера: "Щоб йому сподобатися не потрібно..."
Артистам "Квартал 95" пояснили в мережі, чому більше не хочуть їх бачити: "Без образ, хлопці"
Обірвалося життя знаменитого співака: серце зупинилося в середині концерту
"Руху немає, буде ще гірше", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ДСНС попереджали українців про погіршення погодних умов 27-28 грудня. По всій країні очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см), а також налипання мокрого снігу.
У південній частині, вдень і в центральних областях - мокрий сніг і дощ, ожеледиця.
В Україні, крім західних і північних областей, пориви 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).
"Такі погодні умови можуть спричинити за собою порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Крім того, окремо рятувальники попередили киян про сильний туман, який опустився вночі і протримається в столиці вранці 28 грудня - видимість 300-500 м.
Нагадаємо, біда наздогнала 27-річного хлопця на ж / д під Києвом: деталі і кадри трагедії
Як повідомляла Politeka, літак не зміг приземлитися в Одесі: "40 хвилин кружляв над аеропортом, а потім..."
Також Politeka писала, що "ікона не допомогла": трагічно обірвалося життя 14-річного українця на дорозі під Києвом