Ранок у вівторок, 28 грудня, в українській столиці почався з великої аварії - сьогодні очікується погіршення погодних умов, тому водіїв закликають бути максимально обережними.

Так, аварія сталася на проспекті Лобановського, як рухатися в бік Севастопольської площі. Про це повідомляє ресурс "Києв. Оперативний".

На кадрах видно дві розбиті іномарки, у яких розтрощені передні та бокові частини. Уламки розкидані по всій дорозі.

Відзначається, що аварія зайняла всі смуги.

"Руху немає, буде ще гірше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ДСНС попереджали українців про погіршення погодних умов 27-28 грудня. По всій країні очікуються значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см), а також налипання мокрого снігу.

У південній частині, вдень і в центральних областях - мокрий сніг і дощ, ожеледиця.

В Україні, крім західних і північних областей, пориви 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

"Такі погодні умови можуть спричинити за собою порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того, окремо рятувальники попередили киян про сильний туман, який опустився вночі і протримається в столиці вранці 28 грудня - видимість 300-500 м.

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