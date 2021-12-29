29 грудня в Києві сталася аварія. Карета швидкої допомоги врізалася в електроопору і повалила її за собою.

Про це передає Politeka.net з посиланням на Магнолія-ТВ.

Так, цього разу стало відомо, що на житловому масиві Софіївська Борщагівка сталася ДТП. Як повідомляють, "швидка допомога" їхала на виклик з Києва. Водій заїхав в приватний сектор і врізався в електроопору, після чого, бетонний стовп впав на машину (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Аварія не сталася без постраждалих. Водій і медик, що сидів поруч, отримали травми. Однак, як повідомляють, травми несерйозні.

На місце події виїхали рятувальники, які розбирали наслідки зіткнення, щоб розблокувати проїжджу частину. Обставини події встановили правоохоронні органи.

Нагадаємо, серйозна аварія сталася у вівторок, 28 грудня, на трасі Одеса-Київ у Біляївському районі. Там на 451 км дороги авто BMW врізалося у фуру. Як повідомили інспектори, на слизькій дорозі водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і влетів у припарковану на заправці вантажівку MAN.

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