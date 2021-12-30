Вранці в четвер, 30 грудня вранці на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю вантажівки і евакуатора, водій якого перевозив Легкове авто.

В результаті події є постраждалі, рух лівими смугами перекрито в обох напрямках. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби патрульної поліції в Telegram.

Наразі патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.

Поки подробиці ДТП не повідомляються. Всі обставини аварії встановлюються.

На кадрах з місця події видно, що транспортні засоби сильно постраждали. дорогы засипана уламками.

Водіїв просять завчасно планувати свої маршрути враховуючи зазначену інформацію.

Раніше повідомлялося, що в Київській області на коліях загинув 27-річний хлопець - правоохоронці встановлюють причини трагедії.

Хлопець переходив колію в забороненому місці.

Машиніст поїзда "Київ-Кам'янець-Подільський" застосував екстрене гальмування і звуковий сигнал, але уникнути трагедії не вдалося.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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