В результаті події є постраждалі, рух лівими смугами перекрито в обох напрямках. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби патрульної поліції в Telegram.
Наразі патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.
Поки подробиці ДТП не повідомляються. Всі обставини аварії встановлюються.
На кадрах з місця події видно, що транспортні засоби сильно постраждали. дорогы засипана уламками.
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Раніше повідомлялося, що в Київській області на коліях загинув 27-річний хлопець - правоохоронці встановлюють причини трагедії.
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