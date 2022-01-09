Як повідомили в прес-службі ДСНС, подія трапилася вночі 9 січня на вулиці Братиславська 36/2 в Деснянському районі столиці. Там загорілася квартира на 7 поверсі поверсі 9-поверхового житлового будинку.
Мешканці будинку почали проводити евакуацію ще до прибуття пожежних підрозділів (повідомлення про НП рятувальники отримали о 3:59).
Пожежу на площі 15 кв. м було локалізовано о 4:38, та о 05: 11 - повністю ліквідовано.
Під час ліквідації пожежі тіло чоловіка без ознак життя було виявлено на вулиці біля будинку. Попередньо було встановлено, що чоловік випав з будинку, де сталася пожежа.
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В результаті пожежі одна з кімнат квартири вигоріла повністю, були закопчені стіни і стеля квартири. До ліквідації було залучено 3 одиниці техніки, а також 13 чоловік особового складу.
Причини та обставини пожежі встановлюються правоохоронцями. На місці працює слідчо-оперативна група.
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