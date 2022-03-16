У Києві ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, стався обвал: фото з місця

Російські окупанти 16 березня, близько 6: 15 обстріляли житловий багатоповерховий будинок у Шевченківському районі Києва. За попередніми даними, в результаті атаки ворога постраждали два киянина.
Про це повідомили в прес-службі ДСНС Києва. Крім того, рятувальники евакуювали з будівлі 35 осіб.
"На місці події було встановлено, що в результаті попадання снаряда в 12-поверховий житловий будинок, стався обвал на 12-му і технічному поверхах, також був частково пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок. Рятувальники відразу приступили до евакуації жителів з будівлі і ліквідації пожежі", – розповіли в прес-службі.
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За попередньою інформацією, постраждали 2 людини, а також були евакуйовані 37 осіб. Проводяться аварійно-рятувальні заходи з розбору конструкцій будівлі та пошуку людей.
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