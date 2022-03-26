Жителям міста повідомили, коли можна буде вільно пересуватися.

З’явилася нова інформація від військового командування щодо комендантської години в Києві. Про це повідомив мер столиці в своєму Телеграм-каналі.

«Комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше повідомлялося про посилення комендантської години, однак ситуація змінилася.

Як відомо, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

Жителі міста можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги.

Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюють.

Нагадаємо, під Києвом стався черговий ракетний удар по нафтобазі, жителів просять бути вдома: яка небезпека загрожує.

Як повідомляла Politeka, у Міноборони показали результат котла під Києвом

Також Politeka писала, що загарбники з рф зайшли до Славутича: місто повстало проти окупантів під звуки стрілянини, кадри