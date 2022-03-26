Також у кожному районі є пункти, де можна отримати гарячі обіди .

Сьогодні створені запаси продуктів довготривалого зберігання на всіх, хто проживає у Києві, та тих, хто обороняє на довготривалий термін. Як повідомляє прес-служба КМДА, продукти розосереджені по районам та знаходяться у місцях, які захищені від ураження противника.

Також у районах міста розгорнуті пункти приготування їжі і люди можуть отримати гарячі обіди в кожному районі. Таких центрів сьогодні близько сотні.

Крім того, у близько 50-ти пунктах люди можуть отримати гуманітарну допомогу різного характеру, в тому числі: медикаменти, одяг, засоби особистої гігієни та продукти довготривалого зберігання.

Щодня мобільні районні групи, відповідно до заявок, адресно доставляють гуманітарну допомогу тим, кому це необхідно.

Ті, кому необхідна допомога, варто звертатися на телефони гарячих ліній, які сьогодні визначені у кожному районі міста. Також заявку можна залишити на сайті.

Ті, хто має змогу може допомогти гуманітарному штабу Києва, надавши продукти, засоби гігієни. Також потрібні волонтери та водії.

Нагадаємо, під Києвом стався черговий ракетний удар по нафтобазі, жителів просять бути вдома: яка небезпека загрожує.

Як повідомляла Politeka, у Міноборони показали результат котла під Києвом

Також Politeka писала, що загарбники з рф зайшли до Славутича: місто повстало проти окупантів під звуки стрілянини, кадри