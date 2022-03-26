Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населеним пунктам Київщини. Про це повідомив голова Нацполіції у Київській області Андрій Небитов та показав кадри зруйнованих людських помешкань.

В результаті удару окупантів зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина.

«Як бачимо, окупанти гатять куди завгодно, по житловим кварталам, об’єктам цивільної інфраструктури, багатоповерхівкам. Цинічно винищують з «градів» громадян і їх оселі», - йдеться в повідомленні.

Слідчими поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями.

«Ці виродки відповідатимуть за кожен злочин проти людства скоєний в Україні! Разом до перемоги», - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські окупаційні сили намагаються вести штурмові дії на Київщині, намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території столиці, однак успіху не мають.

Нагадаємо, під Києвом стався черговий ракетний удар по нафтобазі, жителів просять бути вдома: яка небезпека загрожує.

Як повідомляла Politeka, у Міноборони показали результат котла під Києвом

Також Politeka писала, що загарбники з рф зайшли до Славутича: місто повстало проти окупантів під звуки стрілянини, кадри