Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населеним пунктам Київщини. Про це повідомив голова Нацполіції у Київській області Андрій Небитов та показав кадри зруйнованих людських помешкань.
В результаті удару окупантів зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина.
«Як бачимо, окупанти гатять куди завгодно, по житловим кварталам, об’єктам цивільної інфраструктури, багатоповерхівкам. Цинічно винищують з «градів» громадян і їх оселі», - йдеться в повідомленні.
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Слідчими поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями.
«Ці виродки відповідатимуть за кожен злочин проти людства скоєний в Україні! Разом до перемоги», - йдеться в повідомленні.
Раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк у своєму Telegram-каналі повідомив, що російські окупаційні сили намагаються вести штурмові дії на Київщині, намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території столиці, однак успіху не мають.
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