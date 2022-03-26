Диверсійно-розвідувальні групи противника не залишають спроб проникнення в столицю.

У Генеральному штабу Збройних сил України попередили про активізацію російських диверсантів під Києвом. Про це ввечері 26 березня пише прес-служба Генштабу.

Зазначається, що диверсанти відбирають автомобілі у мирних жителів, щоб проникнути до столиці.

«Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовують викрадені у цивільного населення автомобілі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня в Міноборони повідомили, що українські військові відігнали з Києва окупантів на понад 70 кілометрів, а в окремих районах – на 35 кілометрів.

Також зазначається, що для захоплення столиці потрібна велика кількість особового складу і техніки, що наразі росія забезпечити не може.

Однак не припиняє обстрілів. Так, сьогодні вранці Святошинський район Києва опинився без електропостачання через пошкодження двох ліній електропостачання. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення. На правому березі протягом дня спостерігався понижений тиск води.

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