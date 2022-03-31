Вишгород уже відвойовано і це ще не все.

Ворог відходить, Вишгород уже наш, і найближчими днями з Київщини "будуть дуже-дуже хороші новини". Про це 31 березня на брифінгу повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Найближчим часом на нас чекають хороші новини. І, повірте мені, вони будуть. Я знаю, що багато переживаєте за Бучу, за Вишгород... Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже хороші новини", – сказав бригадний генерал.

За його словами, вже зараз є успіх на багатьох напрямках.

Однак, підкреслив Грузевич, навколо Києва "ще достатньо сил ворога, щоб завдати або спробувати завдати удару".

"Сили ворога, які ще залишаються біля Києва, дуже і дуже не маленькі. Шкоди вони ще можуть завдати, "зіпсувати настрій". Але ми готові. Ми на своїй землі. І дуже мотивовані", – сказав він.

Також Грузевич повідомив, що лише за сьогоднішню ніч розвідка нарахувала майже 700 одиниць техніки окупантів, яка відійшла Київського напрямку у бік білоруського кордону.

Заначимо, в Пентагоні заявили, що Росія не змогла захопити Київ, однак столицю ще не можна вважати безпечною.

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