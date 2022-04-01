Дії російських окупаційних військ порушують право дітей на життя, яке закріплене статтею 6 Конвенції ООН про права дитини.

У Гостомелі (Київська область) російські окупанти розстріляли автомобіль з жінкою і дитиною, мати загинула.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у Facebook.

"У Гостомелі окупанти розстріляли авто з жінкою і дитиною: мати загинула, вона проїхала всього 700 метрів від будинку. Мати від ран загинула на місці, а некерований автомобіль врізався в магазин", — зазначила омбудсмен.

Також відомо, що інша мешканка Київщини врятувала двох дітей під час обстрілу окупантами машини, в якій вона з друзями намагалася врятуватися. Троє друзів сім'ї загинули на місці. Жінці вдалося вибратися з палаючої машини і дістати звідти дітей – свою десятимісячну дочку і трирічного сина подруги.

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