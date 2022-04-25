Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Києві відновили оформлення паспортів.

З понеділка, 25 квітня, всі ЦНАПи Києва працюють з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.

Актуальний перелік адміністративних послуг з адресами де їх можна отримати за посиланням.

Також актуальну інформацію щодо роботи ЦНАП можна отримати за телефонами гарячої лінії call-центру, який працює в посиленому режимі: 202-60-38, 202-60-39.

Зазначимо також, що для громадян України продовжили можливість перетинати кордон за внутрішніми паспортами. Проте у Державній прикордонній службі звертають увагу, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути потреба мати закордонний паспорт. Тому громадянам України радять враховувати всі різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону.

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