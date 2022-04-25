У Києві внаслідок вибуху гранати в квартирі на вулиці Кирилівській, один чоловік загинув, двоє постраждали. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«На день народження нетверезі чоловіки вирішили пограти, як вони думали, муляжем гранати. Зібрали та витягли чеку. Вибух. Дуже просимо вас не грати із гранатами. Спасибі», - йдеться в повідомленні.

Також публікують кадри з місця НП.

Також додамо, в поліції повідомили, що в Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за незаконне зберігання боєприпасів

Під час патрулювання поліцейські звернули увагу на підозрілу поведінку перехожого поблизу багатоповерхівки на вулиці Петра Вершигори. В ході перевірки у чоловіка в рюкзаку виявили гранату РГД-5 та запал до неї. Пояснити походження боєприпасів чоловік не зміг. Тепер місцевому мешканцю 1986 року народження загрожує до семи років в’язниці.

Нагадаємо, у Києві знову змінюють час комендантської години: що буде під забороною

Як повідомляла Politeka, у центрі Києва "ліквідували" Леніна: з'явилося фото

Також Politeka писала, як виглядала Київська область до і після приходу "русского мира": кричущі фото