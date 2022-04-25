Бійці територіальної оборони в Ірпені на Київщині затримали двох мародерів, які кинули гранату у жінок. Виявилося, що місцеві мешканки побачили, що двоє чоловіків грабують будинки ірпінців, і вирішили викликати поліцію. На це мародери, попередньо батько і син, кинули в жінок гранату. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
Міський голова також зняв відео на місці події на якому показав цих двох мародерів. За словами Маркушина одна з постраждалих жінок у критичному стані, за її життя зараз борються медики, друга постраждала трохи менше.
"В Ірпені терроборона затримала чоловіків, які мародерили. Коли місцеві жінки на них поскаржилися, мародери кинули в них гранату. Одна жінка - в критичному стані. Мародерів затримали", - повідомив у відео мер Маркушин.
На момент зйомки двох мародерів затримали і чекали приїзду поліції, щоб передати їх для слідства.
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