Під Бородянкою Київської області російські окупанти схопили 29-річного захисника України Віктора Балая. Його жорстоко катували, а після вбили. Про це повідомили в прес-службі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Віктор пішов у Бородянку, щоб приєднатися до ЗСУ. Що з ним сталося далі-невідомо. Але нещодавно його тіло і двох чоловіків знайшли в Здвижівці. Тіла були скручені, руки зв'язані, а зуби вибиті",- йдеться в повідомленні.
Бабуся вбитого Віктора Балая каже, що під час окупації росіяни поставили три одиниці бойової техніки у дворі її будинку. Окупанти винесли з дому всі речі і запаси їжі, яких вистачало на кілька місяців.
Під час окупації солдати країни-агресора намагалися підселити в її будинок двох жінок.
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"Через своє горе бабуся вже не пам'ятає жінок, але цілком можливо, що саме їхні тіла пізніше ховав місцевий священик. Їх загорнули в жовту і блакитну тканини",- резюмували в прес-службі.
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