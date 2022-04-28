Під Бородянкою Київської області російські окупанти схопили 29-річного захисника України Віктора Балая. Його жорстоко катували, а після вбили. Про це повідомили в прес-службі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Віктор пішов у Бородянку, щоб приєднатися до ЗСУ. Що з ним сталося далі-невідомо. Але нещодавно його тіло і двох чоловіків знайшли в Здвижівці. Тіла були скручені, руки зв'язані, а зуби вибиті",- йдеться в повідомленні.

Бабуся вбитого Віктора Балая каже, що під час окупації росіяни поставили три одиниці бойової техніки у дворі її будинку. Окупанти винесли з дому всі речі і запаси їжі, яких вистачало на кілька місяців.

Під час окупації солдати країни-агресора намагалися підселити в її будинок двох жінок.

"Через своє горе бабуся вже не пам'ятає жінок, але цілком можливо, що саме їхні тіла пізніше ховав місцевий священик. Їх загорнули в жовту і блакитну тканини",- резюмували в прес-службі.

Нагадаємо, батьки ледь змогли впізнати сина, якого застрелили окупанти на Київщині.

Як повідомляла Politeka, на Київщині місцеві мародери допомагали окупантам.

Також Politeka писала, сімейний дует мародерів попався на Київщині, фото.