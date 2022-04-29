Про це, як пише Politeka.net, повідомили в КМДА.

Зранку дорожники почали прибирання біля будинку. Міська влада також закликає киян бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 6 постраждалих. Центральний район столиці потрапив під ракетний удар окупантів ввечері 28 квітня. Ворожі ракети влучили в житловий будинок. За деякими даними, вони були запущені з окупованого Криму.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи обстріл Києва, зазначив, що ескалація пішла за найдурнішим сценарієм. Додамо, що в цей день в українській столиці з візитом перебував генсек ООН.

«Як має реагувати на це генсек ООН і сама ООН? Тобто вони просто плюнули йому в спину, смачно, з кров'ю. І зрозуміло, що це помста за його оцінки в Москві, за те, що він сказав, що це війна" , а не спецоперація за те, що сказав, що російська армія займається військовими злочинами.

РФ стріляє йому у спину. Для крилатої ракети різниця між тим, куди потрапило і де знаходився (Гуттеріш – ред.) - це все одно, що для пістолета 2 мм. Йому стрільнули біля скроні. Цікаво, чи РФ залишиться порадою РБ ООН, чи він у черговий раз проковтне це?», - задався питанням Арестович.

Нагадаємо, сили ЗСУ наносять контрудари, продовжуються запеклі бої.

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