Російські війська влаштували собі лігво в будівлі "Укртелекому" на території Бородянської громади, залишивши після себе типові характеристики — розграбоване і зруйноване приміщення.
Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій АТ "Укртелеком" Михайло Шуранов у Facebook.
"Свого часу професор Преображенський говорив:"..розруха не в клозетах, а в головах.."- в головах російських окупантів, які намагаються збільшити площу руїни на Землі. У будівлі "Укртелекому" в Бородянці Київської області певний час було їх лігво", — написав він.
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За словами Шуранова, вкрали все, що могли, проте залишили "культурну спадщину" у вигляді відходів життєдіяльності по всій будівлі і оголошення на дверях однієї кімнати: "сюди не ссать – вогнева позиція".
"Однак, думаю, що оголошення, як часто буває, було вже не попередженням, а констатацією факту", – написав Шуранов.
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