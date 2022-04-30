Правоохоронці повідомили про підозру громадянину, який забезпечував їжею і речами військовослужбовців РФ.
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За даними слідства, в період окупації частини Вишгородського району підозрюваний допомагав військовослужбовцям РФ. У селі Демидів чоловік зайшов в один з будинків, звідки забрав продукти харчування, Одяг та інші речі і передав все військовим РФ.
За даними прокуратури, підозрюваний підтримував вторгнення армії РФ на українську територію і відкрито співпрацював з російськими військовими.
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