Правоохоронці повідомили про підозру громадянину, який забезпечував їжею і речами військовослужбовців РФ.

Про це йдеться на сторінці Київської обласної прокуратури у ФБ.

За даними слідства, в період окупації частини Вишгородського району підозрюваний допомагав військовослужбовцям РФ. У селі Демидів чоловік зайшов в один з будинків, звідки забрав продукти харчування, Одяг та інші речі і передав все військовим РФ.

За даними прокуратури, підозрюваний підтримував вторгнення армії РФ на українську територію і відкрито співпрацював з російськими військовими.

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