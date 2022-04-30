У Київській області з 30 квітня по 8 травня діятиме комендатська година. Він триватиме щодня з 22: 00 до 05:00.

Про це передає голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк.

Під час комендантської години забороняється: перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки.

"Крім випадків, коли людина задіяна в роботі критичної інфраструктури і має при собі спецпропуск встановленого зразка і посвідчення особи", — зазначив глава Київської ОВА.

Павлюк додав, що попереду видатні для українців дати, через що ворог може влаштувати ракетні обстріли, які він не припиняв і під час Великодня.

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