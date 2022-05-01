З ініціативою перейменування 5 станцій підземки до міського голови звернувся начальник КП» Київський метрополітен " і депутат Київради Віктор Брагінський. Віталій Кличко підтримав цю ідею.

Перейменувати пропонується такі станції метро:

Мінська, Героїв Дніпра, Берестейська, дружби та Площа Льва Толстого.

Запропонувати свою назву можна за посиланням.

"З 2 по 9 травня буде проводитися рейтингове онлайн голосування серед найпопулярніших варіантів по кожній станції", — повідомив Віктор Брагінський.

Після цього свій висновок зробить профільна комісія з перейменувань. Тоді проект рішення буде винесено до сесійної зали.

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