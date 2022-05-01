У Києві на тлі дефіциту палива водії псують чужі автомобілі, намагаючись бути першими у черзі на АЗС.

Інцидент стався на одній із київських АЗС, де вишикувалася колона автомобілів, сподіваючись заправитися на 10 літрів.

За словами потерпілого, він зайняв чергу на газозаправну станцію Okko, після чого до машини підійшли двоє агресивно налаштованих чоловіків.

“Грубо сказали, що черга починається з ЖК Софія, щоб я їхав звідси. Якщо що, це треба дати нехиле коло, заїхати заново на ЖК і стати всередині виїзду з ЖК, де стоять ті, хто просто з нього хоче виїхати і хто нібито стоїть на заправку, але ніхто не знає, бо АЗС знизу і нічого не видно. Потім найсміливіший став перед машиною і перегородив мені шлях, далі ударив сильно по капоту, тримаючи в руці ключ”, – продовжив чоловік.

Внаслідок конфлікту на автомобілі залишилося п’ять вм’ятин і в деяких місцях фарба зійшла до металу. Більше того, нападник став заперечувати свою провину та стверджував, що не бив по капоту чужого транспортного засобу.

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