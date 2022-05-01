У Деснянському районі Києва в неділю, 1 травня, виникла пожежа. За попередньою інформацією на одному з озер загорівся очерет.
Про це повідомили в соціальних мережах. На території столиці заборонено спалювати сухостій.
"Сильно горить очерет на Троєщині (не приліт). Також горять деякі дерева", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках можна побачити, що над будинками видно великі клуби диму.
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