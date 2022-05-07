У центрі Києва з'явилася іронічна скульптура з пропозицією для президента рф володимира путіна.

Знімками ефектної інсталяції поділився в суботу на своїй сторінці в Фейсбук користувач Володимир Яковлєв.

На фото можна побачити скульптуру з величезним обличчям, сильно нагадує обличчя президента рф, з пістолетом у роті. Поруч встановлена табличка, завдяки якій можна дізнатися про скульптуру більше. Зокрема, на ній вказано автор-український скульптор Дмитро Ів.

"Тимчасова скульптурна інсталяція: "Zaстрелись". Історія знає, у військових злочинців два шляхи-суд або ... Путлер, натяк зрозумілий?", - йдеться на табличці.

Відомо, що скульптура встановлена на бульварі Тараса Шевченка поруч з постаментом знесеного пам'ятника Леніну.

Така інсталяція викликала бурхливу реакцію в українців у соцмережах.

"Воно не застрелиться. Своє становище адекватно не сприймає. Але думаю, йому скоро допоможуть", "класно! Багато хто боїться х*йла, а ми сміємося і зневажаємо воблоглазого хмиря", "Хай буде так, ленінопад пройшов по всій Україні, значить і х*йлята будуть стрілятися", "Vova Zастрелісь", "такі не стріляються, таких на держак лопати садять", - пишуть люди.

Нагадаємо, "мега-яхту" Путіна затримали в Італії.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав найнебезпечніші райони Києва.

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