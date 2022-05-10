У Києві зранку 10 травня спостерігається погіршення якості повітря. Зокрема, у Святошинському, Оболонському та Подільському районах.

Про це, як пише Politeka.net, заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, це пов'язано з триваючою ліквідацією пожеж в екосистемах Київської області.

"Зокрема, тліють торфовища в Бучанському районі. Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав'яний настил", - пояснив Кличко.

Мер також повідомив, що до гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували в численній окупації, ДСНС залучає також піротехніків. Щоб обстежити під'їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.

"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гарі, - щільно закривайте вікна в квартирах і без потреби не перебуваєте на вулиці", - попередив мер столиці.

Додамо, що в Києві відновили роботу тролейбуси №30, №29Д і трамвай №35

Тролейбусний маршрут № 30 курсує від вулиці Милославської до вулиці Кадетський Гай з інтервалом руху 25 хвилин.

Тролейбусний маршрут № 29Д - від Дарницької площі до залізничної станції «Зеніт» з інтервалом руху 25 хвилин.

Трамвайний маршрут №35 - від вулиці Сержа Лифаря до станції метро «Лісова» з інтервалом руху 25 хвилин.

Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.

Нагадаємо, на Київщині оголошено I рівень небезпеки - до чого готуватися 10 та 11 травня, попередження Укргідрометцентра.

Також Politeka.net писала, що Віталій Кличко назвав найнебезпечніші райони Києва.