Про це, як пише Politeka.net, заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, це пов'язано з триваючою ліквідацією пожеж в екосистемах Київської області.
"Зокрема, тліють торфовища в Бучанському районі. Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав'яний настил", - пояснив Кличко.
Мер також повідомив, що до гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували в численній окупації, ДСНС залучає також піротехніків. Щоб обстежити під'їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.
"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гарі, - щільно закривайте вікна в квартирах і без потреби не перебуваєте на вулиці", - попередив мер столиці.
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Додамо, що в Києві відновили роботу тролейбуси №30, №29Д і трамвай №35
Тролейбусний маршрут № 30 курсує від вулиці Милославської до вулиці Кадетський Гай з інтервалом руху 25 хвилин.
Тролейбусний маршрут № 29Д - від Дарницької площі до залізничної станції «Зеніт» з інтервалом руху 25 хвилин.
Трамвайний маршрут №35 - від вулиці Сержа Лифаря до станції метро «Лісова» з інтервалом руху 25 хвилин.
Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.
Нагадаємо, на Київщині оголошено I рівень небезпеки - до чого готуватися 10 та 11 травня, попередження Укргідрометцентра.
Також Politeka.net писала, що Віталій Кличко назвав найнебезпечніші райони Києва.