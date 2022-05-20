35-річна лиходійка тричі таємно проникала до однієї з осель в селі Василиха та викрадала майно.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області
Востаннє злодійка схилила до скоєння крадіжки свою 11-річну доньку. Дівчинка залізла до будинку через вікно та викрала гаманець.
Завдяки камерам відеонагляду господарі оселі дізнались про обставини злочину та повідомили до поліції.
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У слідчому відділі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру за кожним із фактів вчиненої крадіжки в умовах воєнного стану, останній з яких через замах, та за втягнення неповнолітньої у злочинну діяльність. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.
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